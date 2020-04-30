2020-04-30T09:13:16+03:00
Звезды

Всемирно известный пианист Денис Мацуев подарил онлайн концерт жителям Томской области

Посмотреть выступление знаменитости можно бесплатно на сайте областной филармонии
Алиса Селезнева
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Знаменитый пианист не раз выступал в Томске.Знаменитый пианист не раз выступал в Томске.Фото: из открытых источников
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Концерт всемирно известного пианиста Дениса Мацуева открыл онлайн проект Томской государственной филармонии «Шедевры классической музыки #дома».

В столичном концертном зале имени П.И.Чайковского, в котором из-за карантина не было публики, маэстро исполнил цикл П.И. Чайковского «Времена года» и несколько джазовых произведений. Запись концерта можно посмотреть и послушать на сайте Томской филармонии.

Томскую область и именитого пианиста связывает давняя дружба. Уже пять лет в Томске проходит фестиваль «Денис Мацуев и друзья». В эти дни регион становится центром музыкальной жизни России - на сцене Томской государственной филармонии выступают музыканты с мировым именем и молодые восходящие звезды.

-Томск стал важным местом на моей гастрольной карте. Я очень рад, что наш фестиваль имеет очень большой успех у вас – у моей любимой томской публики. К нам приезжают замечательные артисты, музыканты со всего мира. Мы ищем молодые таланты. За это огромное спасибо губернатору, который понимает, что культура, в частности, классическая музыка, во все времена была и остается настоящим терапевтом. Сейчас классическая музыка нужна как никогда». – отметил Денис Мацуев в видеообращении, адресованном томичам.

Напомним, фестиваль «Денис Мацуев и друзья» состоится в Томске в конце сентября. Народный артист России вместе с Томским академическим симфоническим оркестром откроет абонементный цикл 2020/2021 «Главный представляет…». Предполагается, что музыканты исполнят для томских зрителей «Ферганский праздник» Глиэра, сюиту из балета «Спартак» Хачатуряна, «Fratres» для оркестра Пярта, Симфонию № 7 Канчели и концерт № 1 для фортепиано с оркестром Прокофьева

ИСТОЧНИК KP.RU

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