7-летнего мальчика сбила иномарка во дворе дома в Томске

30 Апр 2020 2020-04-30T08:44:33+03:00

фото: УМВД России по Томской области Фото: Из открытых источников

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ДТП произошло в среду вечером, около 20 часов 55 минут во дворе дома № 3 «А» по улице Сергея Лазо областного центра.

- Автомобилем Toyota Corona, под управлением 27-летнего мужчины-водителя, совершен наезд на несовершеннолетнего пешехода, который, по предварительной информации, двигался по проезжей части. В результате происшествия 7-летний мальчик-пешеход с травмами доставлен в больницу. - сообщает пресс- служба УМВД по Томской области.

Очевидцев данного происшествия просят откликнуться по телефонам: 27-15-52, либо 66-44-22, 66-44-24. (дежурная часть ГИБДД). Или обратиться лично по адресу: город Томск, улица Герцена, 72/1, кабинет 318.

ИСТОЧНИК KP.RU