2020-04-30T08:44:33+03:00
Происшествия

7-летнего мальчика сбила иномарка во дворе дома в Томске

Полиция просит откликнуться очевидцев происшествия
Алиса Селезнева
Поделиться:
фото: УМВД России по Томской областифото: УМВД России по Томской областиФото: Из открытых источников
Изменить размер текста:

ДТП произошло в среду вечером, около 20 часов 55 минут во дворе дома № 3 «А» по улице Сергея Лазо областного центра.

- Автомобилем Toyota Corona, под управлением 27-летнего мужчины-водителя, совершен наезд на несовершеннолетнего пешехода, который, по предварительной информации, двигался по проезжей части. В результате происшествия 7-летний мальчик-пешеход с травмами доставлен в больницу. - сообщает пресс- служба УМВД по Томской области.

Очевидцев данного происшествия просят откликнуться по телефонам: 27-15-52, либо 66-44-22, 66-44-24. (дежурная часть ГИБДД). Или обратиться лично по адресу: город Томск, улица Герцена, 72/1, кабинет 318.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Всемирно известный пианист Денис Мацуев подарил онлайн концерт жителям Томской области
7-летнего мальчика сбила иномарка во дворе дома в Томске
100 тыс. рублей штрафа заплатят микрокредиторы за угрозы должнику в Томске
На трассах Томской области стартовала ремонтная кампания в рамках нацпроекта
65 лет с начала вещания сегодня отмечает томское телевидение
Дистанционный формат обучения в Томской области с 6 по 8 мая будет продолжен
Томичей призывают присоединиться к всероссийской акции «Окна Победы»
Тренер рассказала, как гиревики в Томской области готовятся к соревнованиям дома
Томскстат: в первом квартале выросли цены на жилье на первичном рынке
Улицы Октябрьского района Томска приводят в порядок
Коронавирус в Томске, последние новости на 30 апреля 2020 года: число пациентов с COVID-19 в регионе достигло 87
Регион направит на расселение аварийного жилья почти 140 млн рублей в рамках нацпроекта
24 многодетные семьи Томска получат компьютеры от спонсора для онлайн-обучения
Томский вуз получил патент на «умных» роботов, охотящихся на дронов-шпионов
Томичей приглашают на виртуальную выставку кукол мастерской «Крупеничка»