2020-04-30T08:24:29+03:00
Общество

100 тыс. рублей штрафа заплатят микрокредиторы за угрозы должнику в Томске

Суд признал их действия по взысканию просроченной задолженности незаконными
Алиса Селезнева
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Пытаясь взыскать долг, кредиторы нарушили закон.Пытаясь взыскать долг, кредиторы нарушили закон.Фото: из открытых источников
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Сотрудники УФССП России по Томской области выявили административное правонарушение в сфере возврата просроченной задолженности. В результате микрокредитная организация оштрафована. - сообщила в четверг пресс-служба регионального управления ведомства.

К судебным приставам поступила жалоба от томича на действия организации, по отношению к которой он является должником.

-Нарушая законодательство РФ, на протяжении нескольких месяцев сотрудники микрокредитной компании звонили и направляли мужчине сообщения с требованием оплатить долг. При этом они оказывали психологическое давление, превышали допустимую частоту взаимодействия, использовали выражения, унижающих честь и достоинство гражданина. Подобным же образом они общались с третьими лицами, не имеющими отношения к займу. Звонки поступали родителям должника, его сыну, супруге сына, соседям и коллегам по работе. – говорится в сообщении.

В ходе проверки сотрудники Управления возбудили административное дело по факту нарушения требований законодательства о защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности по ч. 1 ст. 14.57 КоАП РФ.

Поскольку организация зарегистрирована в столице, рассмотрение дела состоялось в Дорогомиловском районном суде города Москвы. Изучив все обстоятельства, суд вынес решение о привлечении организации к административной ответственности в виде штрафа размером 100 тыс. рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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