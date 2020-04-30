2020-04-30T08:00:18+03:00
Недвижимость

На трассах Томской области стартовала ремонтная кампания в рамках нацпроекта

В течении сезона подрядчики приведут в порядок 126 км региональных дорог
Алиса Селезнева
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В нормативное состояние в этом году приведут свыше 126 км дорог региона.В нормативное состояние в этом году приведут свыше 126 км дорог региона.Фото: из открытых источников
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Томская область приступила к ремонту автомобильных дорог регионального значения в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

- в 2020 году в план национального проекта включено 12 участков региональных автодорог, из них пять в пределах Томской агломерации и семь за ее пределами. Также в рамках национального дорожного проекта продолжается строительство подъезда к терминалу аэропорта «Богашёво». Дорожники уже занимаются устройством инженерных коммуникаций и уширением земляного полотна на подходах к терминалу. - сообщил заместитель губернатора по промышленной политике Игорь Шатурный.

К обновлению региональных автотрасс за счет средств нацпроекта приступили в апреле три подрядных организации. Так, специалисты областного ДРСУ в настоящее время ведут укладку выравнивающего слоя покрытия на участке 70 76 км автодороги Томск Мариинск. Кроме того, данный подрядчик ведет подготовку строительно-монтажных работ на участках автотрасс Томск Мирный Межениновка, Томск Каргала Колпашево и Первомайское Белый Яр.

Компания «Сибстройцены» приступила к устройству выравнивающего слоя покрытия на 45 63 км автомобильной дороги Каргала Бакчар. «СМУ-7» ведет фрезерование изношенного покрытия на автодороге Черная речка Кисловка.

-Контроль качества дорожно-ремонтных работ на всех этапах будет идти по девятиуровневой системе. Основные требования к подрядчикам остаются прежними — высокое качество всех работ, соблюдение сроков, комплексный подход при ремонте и организация дорожного движения на время работ с минимальными неудобствами для жителей-, — отметил вице-губернатор.

Помимо региональных автодорог и подъезда к аэропорту, в рамках национального проекта будут также отремонтированы 16 участков улично-дорожной сети в Томске и Северске. Общий объем финансирования нацпроекта в текущем году в регионе превышает 3,4 млрд рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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