65 лет с начала вещания сегодня отмечает томское телевидение

30 Апр 2020 2020-04-30T07:35:39+03:00

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30 апреля 1955 года начала свое вещание томская студия телевидения. По случаю юбилея свои поздравления ветеранам и сотрудникам государственной телерадиокомпании «Томск» направил губернатор Сергей Жвачкин.

«Томская студия телевидения стала первой за Уралом и пятой в Советском Союзе. У истоков ее создания стояли наши политехники, поэтому сегодняшний юбилей – это и их праздник тоже. 65 лет назад телевидение в Томске началось с трансляции фильма «Верные друзья». Желаю, чтобы настоящих друзей и преданных зрителей у телерадиокомпании было много всегда». – сказал глава региона.

Он также пожелал современным журналистам и сотрудникам ГТРК «Томск» беречь традиции первопроходцев томского телевидения, развивать информационное вещание и расширять тематическое.

ИСТОЧНИК KP.RU