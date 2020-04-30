2020-04-30T07:35:39+03:00
Общество

65 лет с начала вещания сегодня отмечает томское телевидение

С юбилеем ГТРК «Томск» поздравил глава региона
Алиса Селезнева
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фото:tvtomsk.ruфото:tvtomsk.ruФото: из открытых источников
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30 апреля 1955 года начала свое вещание томская студия телевидения. По случаю юбилея свои поздравления ветеранам и сотрудникам государственной телерадиокомпании «Томск» направил губернатор Сергей Жвачкин.

«Томская студия телевидения стала первой за Уралом и пятой в Советском Союзе. У истоков ее создания стояли наши политехники, поэтому сегодняшний юбилей – это и их праздник тоже. 65 лет назад телевидение в Томске началось с трансляции фильма «Верные друзья». Желаю, чтобы настоящих друзей и преданных зрителей у телерадиокомпании было много всегда». – сказал глава региона.

Он также пожелал современным журналистам и сотрудникам ГТРК «Томск» беречь традиции первопроходцев томского телевидения, развивать информационное вещание и расширять тематическое.

ИСТОЧНИК KP.RU

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