Дистанционный формат обучения в Томской области с 6 по 8 мая будет продолжен

30 Апр 2020 2020-04-30T07:06:15+03:00

Дистант стал вызовом для системы образования Фото: из открытых источников

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С 6 по 8 мая школьники, студенты университетов, техникумов и колледжей Томской области продолжат обучение в дистанционном формате. Об это сообщила сегодня заместитель губернатора по научно-образовательному комплексу Людмила Огородова.

При этом вопрос организации экзаменационной кампании (даты и порядок проведения ОГЭ и ЕГЭ в школах, поступления выпускников в учебные заведения среднего и высшего звена, выпускных экзаменов студентов) еще прорабатывается.

- В каком режиме будут организованы консультации для учеников выпускных классов, будет зависеть от эпидемиологической обстановки в регионе. Майские праздники покажут, как будет развиваться ситуация. Наша задача обеспечить образовательный процесс без ущерба для здоровья учеников и учителей, - сообщила заместитель губернатора.

В детских садах на время короткой рабочей недели также будут открыты «дежурные группы» для приема детей, чьи родители в соответствии с указом президента России продолжат работать.

ИСТОЧНИК KP.RU