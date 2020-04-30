2020-04-30T06:46:16+03:00
75 лет Великой Победы

Томичей призывают присоединиться к всероссийской акции «Окна Победы»

Поздравить ветеранов и выразить свое уважение можно, не нарушая режим самоизоляции
Елена Реутова
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"Окна Победы" - возможность поздравить ветеранов не выходя их дома"Окна Победы" - возможность поздравить ветеранов не выходя их домаФото: из открытых источников
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Одной из первых свои окна украсила ко Дню Победы детская художественная школа №1. Композиции юных художников, посвященные этому празднику, может увидеть каждый, кто пройдет мимо. Так учреждение присоединилось к всероссийской акции «Окна Победы».

Администрация Томска предлагает всем томичам также присоединиться к акции «Окна Победы» и поздравить ветеранов с 75-летием Победы, не нарушая режим самоизоляции.

Для этого можно украсить окна своих квартир ко Дню Победы вырезанными из бумаги красными гвоздиками, георгиевской лентой, изображениями известных мемориалов, надписями и фотографиями ветеранов Великой Отечественной войны.

Трафареты изображений можно скачать на сайте: год2020.рф/окнапобеды, распечатать, вырезать и раскрасить вместе с детьми.

Также томичи могут проявить и собственную фантазию и создать свой уникальный рисунок. Инициаторы акции предлагают снять процесс работы, ее итог и выложить в социальные сети с хештегом #поздравимветерановвместе или #окнапобеды

Также можно снять на видео свой рассказ о героях-фронтовиках и тружениках тыла, вспомнить семейные истории о войне, которые рассказывали деды и прадеды.

- 9 мая мы не сможем пройти в Бессмертном полку и посмотреть парад и салют. Все эти праздничные мероприятия обязательно состоятся, когда будут сняты ограничения. А пока мы должны соблюдать режим самоизоляции. Но и в этой ситуации, через подобные акции, мы можем выразить свое отношение к войне, продемонстрировать, что мы помним наших героических предков, и будем всегда чтить их подвиги, - прокомментировал мэр Томска Иван Кляйн. – И конечно, мы сделаем все возможное, чтобы поздравить наших дорогих ветеранов, не подвергая опасности их здоровье.

ИСТОЧНИК KP.RU

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