Тренер рассказала, как гиревики в Томской области готовятся к соревнованиям дома

30 Апр 2020 2020-04-30T06:10:53+03:00

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Спортсмены сегодня оказались в сложной ситуации – все спортивные залы закрыты из-за распространения коронавирусной инфекции. Но настоящие профессионалы не опускают руки. Гиревики, воспитанники Первомайской ДЮСШ, которая совсем недавно отметила 45-летний юбилей, готовятся к предстоящим соревнованиям дома. Тренер ребят, Алиса Покатилова, рассказала Агентству спортивных новостей SportUs.Pro о том, как проходят тренировки в самоизоляции.

- Я ежедневно высылаю планы тренировок ребятам, веду с ними консультации по телефону. Радует, что мои воспитанники духом не пали! Конечно, сейчас юные гиревики в основном занимаются общефизической подготовкой. Набор стандартный: упражнения на пресс, отжимания, приседания с весом и так далее. Конечно, эпидемия спутала спортсменам все планы, – отмечает Алиса Покатилова, тренер по гиревому спорту и действующая спортсменка. - Так, Диана Кург готовилась установить рекорд Спартакиады школьников с гирей 16 кг. С другой стороны, в сложившейся ситуации появилось время ещё поработать над техникой. Как и Диана, я также планировала продемонстрировать высокий результат на помосте, рассчитывала показать класс на областных сельских летних спортивных играх в конце августа. Надеюсь, эти соревнования все же состоятся. Сейчас я тренируюсь под руководством известного тренера Егора Николаевича Елесова. Несмотря на самоизоляцию, я в отличной форме. Егор Николаевич высылает план, и я его выполняю. Хочется, чтобы скорее прошла пандемия. Я и мои воспитанники готовы устанавливать новые рекорды!

ИСТОЧНИК KP.RU