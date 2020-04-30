2020-04-30T05:30:19+03:00
Недвижимость

Улицы Октябрьского района Томска приводят в порядок

Убрано более 200 кубометров мусора
Елена Реутова
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Октябрьский район приводят в порядок несмотря на запрет субботниковОктябрьский район приводят в порядок несмотря на запрет субботниковФото: из открытых источников
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Эпидемиологическая ситуация не позволяет проводить традиционные субботники. Но это не значит, что город не надо приводить в порядок после зимы. В Октябрьском районе к этой работе приступили представители подрядных организаций, УК и ТСЖ, а также службы городских предприятий. Они выполняют комплексную уборку общественных пространств, дворовых территорий и участков улично-дорожной сети.

На 57 площадках Октябрьского района работал 91 человек и 3 единицы техники, УК и ТСЖ провели субботники на 29 придомовых территориях. В частности субботники проведены на общественных пространствах: площадь Дома культуры в сквере у памятника в пос. Светлый, на территории образовательных учреждений по адресам ул. Сергея Лазо, 14/2 и ул. Ивана Черных, 85/2, в скверы и газоны возле объектов потребительского рынка по ул.Беринга, 10, Сергея Лазо,15, ул.Лазарева,1, Иркутский тракт 33.

Механизированная уборка тротуаров колесным трактором осуществлялась на 9 улицах, на 18 улицах проводилась помывка проезжей части, от мусора и песка очищено 18 перекрестков, проведена мойка 4 и дезинфекция 9 остановочных комплексов, мойка и санитарная обработка 13 лестниц, выполнена ручная уборка 6 улиц.

Всего разными службами с начала месячника по благоустройству было отправлено на городские полигоны более 200 кубометров случайного мусора.

ИСТОЧНИК KP.RU

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