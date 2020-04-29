Коронавирус в Томске, последние новости на 30 апреля 2020 года: число пациентов с COVID-19 в регионе достигло 87

29 Апр 2020 2020-04-29T21:00:04+03:00

С учетом вахтовиков, вернувшихся из Республики Алтай, в Томской области 89 случая заболевания COVID-19 Фото: из открытых источников

Мы собрали последние новости о ситуации с коронавирусом в Томской области на 30 апреля 2020 года

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На сегодня, 30 апреля, в Томской области зафиксировано 87 случаев COVID-19. Из них шесть – вчера. Два - «привозные» из Москвы. Люди находились на самоизоляции, но при появлении признаков ОРВИ были госпитализированы в больницу № 3 Томска, где был подтвержден коронавирус. Первоисточниками инфицирования у остальных заболевших стали члены их семей, диагноз которым был установлен ранее.

Двое заболевших с пневмонией госпитализированы в респираторный госпиталь, развернутый на базе медсанчасти № 2 Томска, двое с признаками ОРВИ — в инфекционное отделение больницы № 3. Еще у двоих симптомов нет, они находятся на самоизоляции.

Контрольные ПЦР-тесты подтвердили выздоровление четырех человек.

В обсерваторе под Томском на 14-дневном карантине находятся 59 человек, заболевших среди них нет.

За сутки взято на исследование 1053 ПЦР-теста, всего с начала тестирования проведено 16 334 исследования.

В Томской области зарегистрировано 87 случаев заболевания коронавирусом: 68 на лечении, 19 выздоровели.

ИСТОЧНИК KP.RU