Регион направит на расселение аварийного жилья почти 140 млн рублей в рамках нацпроекта

29 Апр 2020 2020-04-29T14:14:41+03:00

В Томской области еще немало аварийного жилья, которое необходимо расселить Фото: из открытых источников

В Томском и Каргасокском районах в этом году под расселение попадает 3,2 тысячи квадратных метров

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Администрация Томской области заключила соглашения с Томским и Каргасокским районами на расселение в 2020 году 3,2 тысячи квадратных метров аварийного жилья в рамках национального проекта «Жилье и городская среда».

В этом году расселение аварийного жилья по нацпроекту пройдет в трех муниципальных образованиях – городе Томске, Томском и Каргасокском районах, где в общей сложности необходимо расселить 11,49 тыс. кв. м «аварийки».

В Томском районе из 74 непригодных для проживания помещений (общая площадь более 3 тыс. кв. м) планируется расселить 191 человека. В Каргасокском районе расселению в 2020 году подлежит четыре помещения (162,1 кв. м), где живет восемь человек.

Расселяемые из аварийных квартир жители двух районов переедут в безопасное жилье в домах, отвечающих требованиям по энергоэффективности и качеству отделки. На эти цели в Каргасокском районе будет направлено почти 7 миллионов рублей, в Томском районе – более 130 миллионов рублей.

В шестилетнюю программу расселения аварийного жилья в рамках нацпроекта вошли Томск, Асиновский, Чаинский, Томский и Каргасокский районы. Всего на ее реализацию в консолидированном бюджете предусмотрено свыше 5 млрд рублей.

В 2020 году программа продолжается: с учетом федерального и областного финансирования регион направит на расселение аварийного жилья 674,79 млн рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU