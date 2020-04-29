2020-04-29T13:30:09+03:00
Умный город

Томский вуз получил патент на «умных» роботов, охотящихся на дронов-шпионов

Технология разработана и будет воплощена в жизнь совместно с промпартнером – АО «НИИ ПП»
ИГОРЬ ТЮРИН
Поделиться:
Томские ученые готовятся к небесной войне роботовТомские ученые готовятся к небесной войне роботовФото: из открытых источников
Изменить размер текста:

Томский госуниверситет получил патент на первый в России аппаратно-программный комплекс защиты от беспилотников-разведчиков, используемых для промышленного и военного шпионажа. Технология борьбы с воздушными нарушителями разработана совместно с промпартнером – томским АО «НИИ ПП» в рамках ФЦП при поддержке Минобрнауки РФ. Следующим этапом станет коммерциализация продукта. Выводом его на рынок займется промышленный партнер ТГУ.

– Комплекс объединяет целый ряд наработок факультета инновационных технологий, – рассказывает профессор ФИТ, руководитель международной лаборатории систем технического зрения ТГУ Владимир Сырямкин. – В состав комплекса входит беспилотник-«охотник» и комплект мобильных наземных роботов. Дрон-«охотник» имеет сложную интеллектуальную надстройку, которая включает ряд блоков, в том числе блок для подавления сигналов управления и видеосигнала, интеллектуальный навигационный блок, блок экстренной ликвидации БПЛА-нарушителя и другие.

Группе разработчиков за счёт использования сложных алгоритмов удалось решить сложнейшую задачу – создать компьютерный «мозг», который отличается многофункциональностью и быстродействием, но при этом имеет оптимальный подъёмный вес, не усложняющий передвижение беспилотника.

В ближайшее время ТГУ, являющийся правообладателем интеллектуальной собственности, в рамках лицензицонного соглашения передаст новую технологию промпартнеру, который займётся выводом интеллектуального робота на рынок.

Опыт, накопленный при реализации этого проекта, группа ученых ФИТ использует для решения другой технической проблемы – разработки компьютерного обеспечения для дронов-курьеров.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Регион направит на расселение аварийного жилья почти 140 млн рублей в рамках нацпроекта
24 многодетные семьи Томска получат компьютеры от спонсора для онлайн-обучения
Томский вуз получил патент на «умных» роботов, охотящихся на дронов-шпионов
Томичей приглашают на виртуальную выставку кукол мастерской «Крупеничка»
В Томском политехе собрали 1 406 килограммов макулатуры и помогли животным из «Колыбели Дианы»
Завтра в томском «Пассаже Второва» стартует капитальный ремонт
Томский госуниверситет признан одним из мировых лидеров по качеству образования
Коронавирус в Томске: стало известно о 6 новых случаях заболевания COVID-19
Пять предприятий Томской области признаны системообразующими на уровне России
Полиция проверяет гимназию N13 Томска после сообщения о подозрительном предмете
Цветочные «георгиевские ленты» украсят Лагерный сад Томска к юбилею Победы
72-летний томич съехал в кювет на проселочной дороге и погиб
В майские праздники томские медучреждения будут работать по особому графику
Почти миллион рублей похитили мошенники за минувшие сутки у жителей Томской области
Более 20 тысяч томских семей с детьми получат в июне новое пособие
На нефтяных и газовых промыслах Томской области увеличилась продолжительность вахт
Улица Елизаровых в Томске вновь будет перекрыта
«Томскэнергосбыт» напоминает потребителям о задолженности за электроэнергию
Томская область поможет молодым семьям улучшить жилищные условия
Томичка лишилась 140 тысяч рублей, пытаясь сдать квартиру в аренду
Томская филармония продолжает серию онлайн-концертов
Томская станция «скорой» приняла более 135 тысяч обращений в 2020 году
Объемы строительных работ выросли в первом квартале в Томской области
Коронавирус в Томске, последние новости на 29 апреля 2020 года: число пациентов с COVID-19 в регионе достигло 87