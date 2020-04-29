Томский вуз получил патент на «умных» роботов, охотящихся на дронов-шпионов

29 Апр 2020 2020-04-29T13:30:09+03:00

Технология разработана и будет воплощена в жизнь совместно с промпартнером – АО «НИИ ПП»

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Томский госуниверситет получил патент на первый в России аппаратно-программный комплекс защиты от беспилотников-разведчиков, используемых для промышленного и военного шпионажа. Технология борьбы с воздушными нарушителями разработана совместно с промпартнером – томским АО «НИИ ПП» в рамках ФЦП при поддержке Минобрнауки РФ. Следующим этапом станет коммерциализация продукта. Выводом его на рынок займется промышленный партнер ТГУ.

– Комплекс объединяет целый ряд наработок факультета инновационных технологий, – рассказывает профессор ФИТ, руководитель международной лаборатории систем технического зрения ТГУ Владимир Сырямкин. – В состав комплекса входит беспилотник-«охотник» и комплект мобильных наземных роботов. Дрон-«охотник» имеет сложную интеллектуальную надстройку, которая включает ряд блоков, в том числе блок для подавления сигналов управления и видеосигнала, интеллектуальный навигационный блок, блок экстренной ликвидации БПЛА-нарушителя и другие.

Группе разработчиков за счёт использования сложных алгоритмов удалось решить сложнейшую задачу – создать компьютерный «мозг», который отличается многофункциональностью и быстродействием, но при этом имеет оптимальный подъёмный вес, не усложняющий передвижение беспилотника.

В ближайшее время ТГУ, являющийся правообладателем интеллектуальной собственности, в рамках лицензицонного соглашения передаст новую технологию промпартнеру, который займётся выводом интеллектуального робота на рынок.

Опыт, накопленный при реализации этого проекта, группа ученых ФИТ использует для решения другой технической проблемы – разработки компьютерного обеспечения для дронов-курьеров.

ИСТОЧНИК KP.RU