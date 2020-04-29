Коронавирус в Томске: стало известно о 6 новых случаях заболевания COVID-19
Общее число случаев заражения в регионе достигло 87
На 29 апреля в регионе выявлено 6 новых случаев заражения коронавирусомФото: из открытых источников
Изменить размер текста:
Сегодня, 29 апреля, в Томской области выявлено 6 новых случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией COVID-19. Такая информация появилась на сайте стопкоронавирус.рф. Таким образом, сейчас в нашем регионе насчитывается 87 подтвержденных случаев заражения.
ИСТОЧНИК KP.RU