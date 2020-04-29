2020-04-29T10:48:12+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Томске: стало известно о 6 новых случаях заболевания COVID-19

Общее число случаев заражения в регионе достигло 87
Алиса Селезнева
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На 29 апреля в регионе выявлено 6 новых случаев заражения коронавирусомНа 29 апреля в регионе выявлено 6 новых случаев заражения коронавирусомФото: из открытых источников
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Сегодня, 29 апреля, в Томской области выявлено 6 новых случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией COVID-19. Такая информация появилась на сайте стопкоронавирус.рф. Таким образом, сейчас в нашем регионе насчитывается 87 подтвержденных случаев заражения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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