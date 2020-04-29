Коронавирус в Томске: стало известно о 6 новых случаях заболевания COVID-19

29 Апр 2020 2020-04-29T10:48:12+03:00

На 29 апреля в регионе выявлено 6 новых случаев заражения коронавирусом Фото: из открытых источников

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Сегодня, 29 апреля, в Томской области выявлено 6 новых случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией COVID-19. Такая информация появилась на сайте стопкоронавирус.рф. Таким образом, сейчас в нашем регионе насчитывается 87 подтвержденных случаев заражения.

ИСТОЧНИК KP.RU