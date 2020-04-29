2020-04-29T10:22:32+03:00
Коронавирус Covid-19

Пять предприятий Томской области признаны системообразующими на уровне России

Полный перечень размещен на интерактивном сервисе Минэкономразвития
Антонина Ленская
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Решение о включении предприятия в список системообразующих принимает правительственная комиссия.Решение о включении предприятия в список системообразующих принимает правительственная комиссия.Фото: из открытых источников
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Минэкономразвития РФ утвердило перечень системообразующих предприятий российской экономики. В него вошли пять крупных компаний, работающих на территории Томской области. Это ООО «Томлесдрев», НПФ «Микран», АО «Аграрная группа», АО «Томскнефть» ВНК и АО «Сибирский химический комбинат».

С полным списком можно ознакомиться с помощью интерактивного сервиса по адресу: data.economy.gov.ru. Как сказано в сообщении министерства, «сервис позволяет отслеживать предприятия по отраслям в каждом регионе с ответственным должностным лицом». На сегодняшний день, 20 апреля, в перечень входит 1 151 российская компания. В том числе, 523 предприятия представил Минпромторг, 162 – Минтранс, 98 – Минэнерго, 96 – Минсельхоз, 91 – Минкомсвязи, 76 – Минстрой, 26 – Минкультуры, 9 – Минспорта, по одному – Минприроды, Минобороны и Росреестр. Государственными корпорациями «Росатом» и «Роскосмос» представлены 63 компании.

Отметим, предприятие может претендовать на включение в перечень системообразующих организаций российской экономики, если оно подходит под утвержденные правительством критерии. Такие предприятия, в частности, могут рассчитывать на льготные кредиты для пополнения оборотных средств.

Как ранее сообщалось, в Томской области утвержден отдельный перечень системообразующих организаций региона, которых сейчас насчитывается 240. В период пандемии коронавируса региональные власти должны вести непрерывный мониторинг их финансово-хозяйственной деятельности и занятости.

ИСТОЧНИК KP.RU

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