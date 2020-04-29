2020-04-29T10:06:51+03:00
Общество

Полиция проверяет гимназию N13 Томска после сообщения о подозрительном предмете

Из здания эвакуировано двадцать сотрудников образовательного учреждения
Алиса Селезнева
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фото: паблик "Реион70" ("Вконтакте")фото: паблик "Реион70" ("Вконтакте")Фото: из открытых источников
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Сегодня,29 апреля, около 12 часов 15 минут в дежурную часть УМВД России по Томской области поступило сообщение от неизвестного лица о том, что в гимназии № 13 по улице Сергея Лазо, 26/1 в городе Томске якобы обнаружен подозрительный предмет.

- На место происшествия незамедлительно выехали сотрудники полиции и кинолог со служебной собакой. В настоящее время из здания эвакуировано 20 человек персонала. Проводятся проверочные мероприятия. - сообщает пресс-служба правоохранительного ведомства. К зданию гимназии также прибыли машины МЧС, противопожарной службы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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