Цветочные «георгиевские ленты» украсят Лагерный сад Томска к юбилею Победы

29 Апр 2020 2020-04-29T09:52:08+03:00

Кроме того, в мемориальной зоне уложат свыше 400 м хвойных гирлянд

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По поручению мэрии Томска, специалисты департамента дорожной деятельности и благоустройства и компании «Зеленстрой» разработали концепцию оформления Лагерного сада и Новособорной площади к 75-летию Победы.

- Главная мемориальная зона Томска в этом году будет украшена с применением всесезонных материалов для декорирования. В партере Лагерного сада уложат хвойные гирлянды общей протяженностью почти 425 метров. Лапником также планируют украсить пространство между памятными стелами. – сообщает пресс-служба администрации города.

Также зеленые зоны центральных аллей Лагерной сада и Новособорной площади оформят декоративной щепой, которую в ближайшие дни доставят в Томск. В настоящее время это один из самых популярных и экологичных материалов для декорирования. Впервые в Томске ее начали применять два года назад также к 9 мая.

11, 5 тыс. оранжевых бархатцев, символизирующие полоски «георгиевской ленты» -будут выставлены в кассетах в центре Лагерного сада перед Мемориалом боевой и трудовой славы томичей. Тематическое оформление зеленых зон сохранится до создания клумб с сезонными цветами.

Работы по оформлению будут выполнены в ближайшее время.

ИСТОЧНИК KP.RU