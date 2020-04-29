2020-04-29T09:26:55+03:00
Происшествия

72-летний томич съехал в кювет на проселочной дороге и погиб

Обстоятельства происшествия выясняются
Алиса Селезнева
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фото: УМВД России по Томской областифото: УМВД России по Томской областиФото: из открытых источников
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ДТП со смертельным исходом произошло во вторник, 28 апреля, около 16 часов 30 минут, в Шегарском районе, на 16-ом километре автомобильной дороги Жарковка-Гусево-Новоильинка-Подоба.

- По предварительной информации, автомобиль ВАЗ-2103 совершил съезд в кювет и опрокинулся. В результате происшествия 72-летний мужчина-водитель погиб. Обстоятельства аварии выясняются. - сообщает УМВД по Томской области.

ГИБДД призывает граждан проявлять сознательность, соблюдать режим самоизоляции и отказаться от поездок без крайней необходимости.

ИСТОЧНИК KP.RU

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