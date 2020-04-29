В майские праздники томские медучреждения будут работать по особому графику
С 1 по 5 и с 9 по 11 мая 2020 года медицинские учреждения Томской области будут работать по специальному графику.
Экстренную медицинскую помощь жители региона смогут получить круглосуточно независимо от места проживания.
График работы скорой медицинской помощи в Томске и районах останется неизменным — ежедневно, круглосуточно. Вызов с городского телефона — 03, с мобильного — 103. По этим же номерам можно узнать, какой из стационаров дежурит по «скорой», чтобы самостоятельно обратиться в приемный покой.
Круглосуточно с 1 по 5 и с 9 по 12 мая в Томске будут работать травматологические пункты. Больница скорой медицинской помощи № 2 (ул. О. Кошевого, 72, тел. 451-904) будет оказывать медпомощь детям, взрослые смогут получить травматолого-ортопедическую помощь в горбольнице № 3 (ул. Нахимова, 3, тел. 419-849), поликлинике № 3 (ул. Профсоюзная, 16, тел. 460-158) и в ЦСМ, клиника «Больничная» (ул. Больничная, 11-г, тел. 309-411).
Дежурные хирургические кабинеты примут пациентов с 10 до 15 часов:
1 мая в общей врачебной практике МСЧ «Строитель» (пр. Фрунзе, 116) и поликлинике № 3 (ул. Профсоюзная, 16).
2 мая в поликлинике № 10 (пр. Мира, 17) и межвузовской больнице (ул. Киевская,74).
3 мая в общей врачебной практике МСЧ «Строитель» (пр. Фрунзе, 116) и больнице № 2 (ул. Гагарина, 4).
4 мая в поликлинике № 4 (ул. 79 Гв. Дивизии, 3/2) и поликлинике № 8 (пр. Комсомольский, 62).
5 мая в горбольнице № 3 (ул. Нахимова, 3) и поликлинике № 3 (ул. Профсоюзная, 16).
9 мая в горбольнице № 3 (ул. Нахимова, 3) и больнице № 2 (ул. Гагарина, 4)
10 мая в поликлинике № 4 (ул. 79 Гв. Дивизии 3/2) и поликлинике № 8 (пр. Комсомольский, 62).
11 мая в поликлинике № 10 (пр. Мира, 17) и в поликлинике № 1 (пр. Ленина, 51).
Неотложную офтальмологическую помощь можно будет получить в Томской областной клинической больнице (ул. И. Черных, 96) , при острой зубной боли детям и взрослым следует обращаться в стоматологическую поликлинику (ул. Набережная реки Ушайки, 6).
Уточнить режим работы медучреждений в дни майских праздников можно в круглосуточной справочной службе Центра медицинской и фармацевтической информации. Тел. (3822) 516-616 и 8-800-350-8850 (бесплатная услуга для населения).
ИСТОЧНИК KP.RU