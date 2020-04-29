Почти миллион рублей похитили мошенники за минувшие сутки у жителей Томской области

29 Апр 2020 2020-04-29T08:54:49+03:00

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В Томской области органами правопорядка ежедневно фиксируются дистанционные мошенничества, совершенные посредством Интернет и мобильной связи.

Как сообщает региональное УМВД, за одни лишь минувшие сутки, жертвами подобных криминальных деяний стали десять томичей: пять женщин и пять мужчин. В общей сложности, они перечислили аферистам 930 тысяч рублей. Все потерпевшие довольно молодого возраста - от 22 до 49 лет.

В 7 из 10 случаев пострадавшие стали жертвами псевдо –«сотрудников банков», двое совершили покупку у злоумышленников в сети Интернет, и одна женщина попалась на уловку мошенников, пытаясь заработать на рынке ценных бумаг.

- Наиболее распространённым способом обмана по-прежнему остается схема, при которой гражданину звонит неизвестный, представляется работником банка или службой безопасности банка и предупреждает о якобы несанкционированном списании денег, попытке снятия денежных средств, совершения подозрительных операций по счетам.После чего мошенники убеждают сообщить им реквизиты банковских карт, защитный код на оборотной стороне карты, а также коды подтверждения операций из SMS-сообщений. В некоторых случаях злоумышленники предлагают просканировать телефон на вирусы, установив на телефон программу удаленного доступа, убеждая, что это антивирусная система.– говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Так, житель Стрежевого, по рекомендации «сотрудника службы безопасности банка», установил на свой смартфон программу удаленного доступа для якобы дополнительной защиты к приложению «мобильный банк», в результате чего мошенники похитили с принадлежащей ему банковской карты более 220 000 рублей.

Весьма популярной схемой обмана остается хищение денежных средств при осуществлении купли или продажи товаров через торговые площадки сети Интернет.

Например, молодой человек решил приобрести за 4 500 рублей клавиатуру, объявление о продаже которой нашел на Интернет сайте, перевел деньги, однако товар им получен не был. Еще один томич оплатил в сети Интернет покупку сотового телефона за 15 000 рублей, однако в пришедшей спустя некоторое время посылке оказалось мыло.

Полиция призывает граждан быть предельно внимательными при электронном переводе своих сбережений, постараться исключить безналичные переводы при осуществлении покупок в сети Интернет. Ни при каких обстоятельствах не сообщать незнакомым людям, в том числе по телефону, персональные данные, реквизиты банковских карт, защитный коды на оборотной стороне, а также коды подтверждения операций

ИСТОЧНИК KP.RU