2020-04-29T08:22:56+03:00
Общество

Более 20 тысяч томских семей с детьми получат в июне новое пособие

Его размер составит 6088 рублей на каждого ребенка
Алиса Селезнева
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Семьи с маленькими детьми получат дополнительную финансовую поддержку от государства.Семьи с маленькими детьми получат дополнительную финансовую поддержку от государства.Фото: из открытых источников
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Центры социальной поддержки Томской области начали прием документов на оформление новой социальной выплаты — ежемесячного пособия семьям, воспитывающих детей в возрасте от 3 до 7 лет. - В 2020 году его размер составляет 6088,5 рубля, выплаты начнутся в июне. - сообщает пресс-служба региональной администрации.

Оформить данное пособие могут семьи, среднедушевой доход которых не превышает 11 694 рубля (прожиточный минимум за II квартал 2019 года).

- В настоящее время прием документов в центрах социальной поддержки осуществляется только по предварительной записи и бесконтактным способом — через кубы, установленные в холлах, —Также подать заявление можно по электронной почте или обычным почтовым отправлением. Однако заявления на назначение ежемесячного пособия на детей от 3 до 7 лет принимаются без дополнительных документов. Все необходимые сведения, в том числе о доходах членов семьи, специалисты запрашивают в рамках межведомственного взаимодействия. - пояснила начальник областного департамента социальной защиты населения Марина Киняйкина.

Напомним, ежемесячная выплата пособия семьям с детьми в возрасте от трех до семи лет осуществляется в соответствии с указом Президента России от 20 марта 2020 года. Ее размер в текущем году составляет 50% от величины прожиточного минимума на ребенка, установленной в Томской области за II квартал 2019 года

ИСТОЧНИК KP.RU

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