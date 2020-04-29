На нефтяных и газовых промыслах Томской области увеличилась продолжительность вахт

29 Апр 2020 2020-04-29T07:54:00+03:00

Нефтяники и газовики предпринимают максимум усилий, чтобы не завести коронавирус на промыслы. Фото: из открытых источников

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29 апреля вице-губернатор по промышленной политике Игорь Шатурный провел в режиме видеоконференции совещание по предотвращению распространения коронавирусной инфекции на нефтяных и газоконденсатных месторождениях региона. В онлайн - заседании также приняли участие заместители губернатора Иван Деев и Анатолий Рожков, руководители профильных областных департаментов, главы нефтегазовых предприятий, действующих в Томской области.

Руководители компаний - недропользователей отчитались о принятых мерах по защите здоровья сотрудников и обеспечении непрерывности производственных процессов в условиях пандемии.

Как следует из их докладов, на всех предприятиях отрасли созданы оперативные штабы, большинство офисных сотрудников переведено на удаленный режим работы.

Также усилены медицинский контроль и санитарная обработка производственных и социально-бытовых объектов с использованием специальных средств, работники обеспечены индивидуальными средствами защиты. На месторождениях введены ограничения на въезд и выезд, увеличена продолжительность вахт.

- Благодаря вовремя принятым решениям ситуация в нефтегазовом секторе остается спокойной, но необходимо обеспечить все меры для безопасной доставки вахтового персонала на производственные объекты и возвращения с вахт. Губернатор Сергей Жвачкин как руководитель регионального оперативного штаба поставил задачу нефтегазовым компаниям организовать обсерваторы и буферные зоны для обеспечения обязательной двухнедельной самоизоляции для всех прибывающих на работу в вахтовые поселки. Это решение должно быть выполнено неукоснительно — подчеркнул Игорь Шатурный.

Вице-губернатор призвал нефтяников и газовиков создать на территориях их присутствия добровольные народные дружины для оказания помощи местным властям в контролировании режима самоизоляции, усилить информационно-разъяснительную работу. Также руководителям предприятий рекомендовано ужесточить ответственность за нарушение их сотрудниками режима самоизоляции.

ИСТОЧНИК KP.RU