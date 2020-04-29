Улица Елизаровых в Томске вновь будет перекрыта

29 Апр 2020 2020-04-29T07:24:29+03:00

Замена труб связана с планами администрации города по замене асфальтового покрытия. Фото: из открытых источников

На этот раз ограничение коснется участка от пр. Кирова до ул. Шевченко

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Сегодня, 29 апреля, специалисты «ТомскРТС» приступят к замене пятого перехода тепломагистрали №4, расположенного под проезжей частью улицы Елизаровых. На время проведения работ по замене этого участка тепловых сетей с 21.00 29 апреля до 06.00 1 мая будет перекрыто движение транспорта по улице Елизаровых на участке от проспекта Кирова до улицы Шевченко.

- Ремонтные работы будут проводиться в районе дома № 56 по улице Елизаровых. Специалисты СП «Тепловые сети» заменят 35 метров изношенного трубопровода диаметром 200 мм, - сообщает технический директор СП «Тепловые сети» АО «ТомскРТС» Дмитрий Бутаков.

Для проведения работ по монтажу трубопровода с 00.00 до 23.00 четверга, 30 апреля будет приостановлено горячее водоснабжение в доме №56 по улице Елизаровых. После завершения монтажных работ горячее водоснабжение этого объекта будет возобновлено.

- Замена данного участка тепловой сети производится также по обращению Администрации города Томска в связи планами по ремонту автодороги на улице Елизаровых. Компания приносит абонентам извинения за доставленные неудобства и просит на время ремонта выбирать объездные пути, - обратился к томичам Дмитрий Бутаков.

ИСТОЧНИК KP.RU