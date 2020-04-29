2020-04-29T07:24:29+03:00
Недвижимость

Улица Елизаровых в Томске вновь будет перекрыта

На этот раз ограничение коснется участка от пр. Кирова до ул. Шевченко
Елена Реутова
Поделиться:
Замена труб связана с планами администрации города по замене асфальтового покрытия.Замена труб связана с планами администрации города по замене асфальтового покрытия.Фото: из открытых источников
Изменить размер текста:

Сегодня, 29 апреля, специалисты «ТомскРТС» приступят к замене пятого перехода тепломагистрали №4, расположенного под проезжей частью улицы Елизаровых. На время проведения работ по замене этого участка тепловых сетей с 21.00 29 апреля до 06.00 1 мая будет перекрыто движение транспорта по улице Елизаровых на участке от проспекта Кирова до улицы Шевченко.

- Ремонтные работы будут проводиться в районе дома № 56 по улице Елизаровых. Специалисты СП «Тепловые сети» заменят 35 метров изношенного трубопровода диаметром 200 мм, - сообщает технический директор СП «Тепловые сети» АО «ТомскРТС» Дмитрий Бутаков.

Для проведения работ по монтажу трубопровода с 00.00 до 23.00 четверга, 30 апреля будет приостановлено горячее водоснабжение в доме №56 по улице Елизаровых. После завершения монтажных работ горячее водоснабжение этого объекта будет возобновлено.

- Замена данного участка тепловой сети производится также по обращению Администрации города Томска в связи планами по ремонту автодороги на улице Елизаровых. Компания приносит абонентам извинения за доставленные неудобства и просит на время ремонта выбирать объездные пути, - обратился к томичам Дмитрий Бутаков.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Коронавирус в Томске: стало известно о 6 новых случаях заболевания COVID-19
Пять предприятий Томской области признаны системообразующими на уровне России
Полиция проверяет гимназию N13 Томска после сообщения о подозрительном предмете
Цветочные «георгиевские ленты» украсят Лагерный сад Томска к юбилею Победы
72-летний томич съехал в кювет на проселочной дороге и погиб
В майские праздники томские медучреждения будут работать по особому графику
Почти миллион рублей похитили мошенники за минувшие сутки у жителей Томской области
Более 20 тысяч томских семей с детьми получат в июне новое пособие
На нефтяных и газовых промыслах Томской области увеличилась продолжительность вахт
Улица Елизаровых в Томске вновь будет перекрыта
«Томскэнергосбыт» напоминает потребителям о задолженности за электроэнергию
Томская область поможет молодым семьям улучшить жилищные условия
Томичка лишилась 140 тысяч рублей, пытаясь сдать квартиру в аренду
Томская филармония продолжает серию онлайн-концертов
Томская станция «скорой» приняла более 135 тысяч обращений в 2020 году
Объемы строительных работ выросли в первом квартале в Томской области
Коронавирус в Томске, последние новости на 29 апреля 2020 года: число пациентов с COVID-19 в регионе достигло 81