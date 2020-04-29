«Томскэнергосбыт» напоминает потребителям о задолженности за электроэнергию

29 Апр 2020 2020-04-29T06:53:14+03:00

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АО «Томскэнергосбыт» опубликовало производственные показатели деятельности по итогам I квартала 2020 года. За этот период клиентская база компании увеличилась с 500,4 тыс. до 503,2 тыс. потребителей (прирост абонентов произошел за счет роста индивидуального жилищного строительства). Доля розничного рынка составила 57%, объем реализации – 1 252 млн кВт/ч.

Дебиторская задолженность бытовых потребителей Томска и области на 1 апреля составила 366 млн руб.; предприятия и организации задолжали за потребленную электроэнергию 577,1 млн. Задолженность сетевых компаний сложилась в размере 46,3 млн руб. В I квартале ухудшили платежную дисциплину управляющие организации, ТСЖ и ЖСК: их суммарная задолженность достигла 105,8 млн руб.

Пресс-служба АО «Томскэнергосбыт» информирует: «Исполняя обязательства гарантирующего поставщика перед потребителями по надежному и качественному снабжению электроэнергией, компания уделяет максимум внимания работе по снижению дебиторской задолженности и тщательному взаимодействию с потребителями». Так, за три месяца в Томске и области было произведено 2 141 отключение потребителей – юридических и физических лиц, суммарно задолжавших почти 16 млн руб.

В компании напоминают, что сейчас, с учетом угрозы распространения коронавирусной инфекции, для каждой группы потребителей (будь то юридические лица или население) предложены онлайн-сервисы, Они просты в использовании и позволяют совершать оплату, передавать показания и получать консультации, не выходя из дома. «От своевременной оплаты ресурсов напрямую зависит стабильная работа энергосистемы, не подвергайте ее опасности», – обратился к абонентам Александр Кодин, генеральный директор АО «Томскэнергосбыт».

ИСТОЧНИК KP.RU