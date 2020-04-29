2020-04-29T06:35:23+03:00
Общество

Томская область поможет молодым семьям улучшить жилищные условия

На эти цели будет направлено 60 миллионов рублей
Елена Реутова
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Семьям с детьми предоставляются выплаты в размере 35% расчетной стоимости жильяСемьям с детьми предоставляются выплаты в размере 35% расчетной стоимости жильяФото: из открытых источников
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В регионе продолжается реализация госпрограммы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», по которой молодые семьи смогут получить социальные выплаты на улучшение жилищных условий.

- Томская область в 2020 году направит на эти цели более 60 млн рублей, где 21,3 млн рублей средства областного бюджета. Улучшить жилищные условия благодаря поддержке смогут 134 молодых семьи, — сообщил начальник департамента архитектуры и строительства Томской области Дмитрий Ассонов.

В сообщении отмечается, что претендовать на получение господдержки могут семьи, признанные нуждающимися в улучшении жилищных условий и обладающие доходом, который позволяет частично оплатить приобретаемое жилье. Возраст каждого из супругов либо одного родителя в неполной семье не должен превышать 35 лет.

Деньги могут быть использованы для оплаты цены договора купли-продажи жилья, для уплаты первоначального взноса при получении жилищного кредита, для погашения основной суммы долга и уплаты процентов по жилищным кредитам. Также выплату можно использовать при приобретении квартиры в строящемся доме через эскроу-счета.

Семьям с детьми предоставляются выплаты в размере 35% расчетной стоимости жилья, а семьям без детей — 30%.

Для участия в программе необходимо обратиться в орган местного самоуправления по месту жительства.

Подробные условия участия в программе опубликованы на сайте департамента архитектуры и строительства Томской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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