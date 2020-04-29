Томичка лишилась 140 тысяч рублей, пытаясь сдать квартиру в аренду

29 Апр 2020 2020-04-29T06:13:10+03:00

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В дежурную часть УМВД России по Томской области обратилась женщина 1978 года рождения. По предварительным данным, потерпевшая разместила объявление о сдаче квартиры в аренду. Через некоторое время ей поступил звонок, неизвестный мужчина сообщил, что хочет снять квартиру и предложил перевести оплату за месяц. Звонивший пояснил, что не может осуществить перевод на банковскую карту, поэтому попросил женщину проследовать к банкомату и выполнить ряд операций, что она и сделала. Через некоторое время потерпевшая обнаружила, что с ее счета было списано около 140 000 рублей.

По данному факту следственным подразделением возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество».

ИСТОЧНИК KP.RU