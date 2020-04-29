Томская филармония продолжает серию онлайн-концертов
Весна на органной улице порадует любителей короля инструментов уже сегодня
мини-концерт начнется в 19.00
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Томская филармония продолжает радовать любителей музыки онлайн-концертами. Сегодня состоится очередное выступление в прямом эфире органиста Дмитрия Ушакова. В программе концерта Орган LIVE. «Весна на органной улице» прозвучат произведения Вивальди, Баха, Ринка, Вильшера и Видора.
Онлайн-трансляция из Органного зала Филармонии начнется в 19.00. Посмотреть концерт можно будет до 12.00 30 апреля.
ИСТОЧНИК KP.RU