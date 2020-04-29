Томская филармония продолжает серию онлайн-концертов

29 Апр 2020 2020-04-29T05:51:42+03:00

Весна на органной улице порадует любителей короля инструментов уже сегодня

Изменить размер текста: A A

Томская филармония продолжает радовать любителей музыки онлайн-концертами. Сегодня состоится очередное выступление в прямом эфире органиста Дмитрия Ушакова. В программе концерта Орган LIVE. «Весна на органной улице» прозвучат произведения Вивальди, Баха, Ринка, Вильшера и Видора.

Онлайн-трансляция из Органного зала Филармонии начнется в 19.00. Посмотреть концерт можно будет до 12.00 30 апреля.

ИСТОЧНИК KP.RU