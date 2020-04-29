Томская станция «скорой» приняла более 135 тысяч обращений в 2020 году

29 Апр 2020 2020-04-29T05:19:54+03:00

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Вчера президентом было принято решении официально объявить 28 апреля днем работника скорой медицинской помощи.

Врачи станции «скорой» областного центра встретили этот день серьезными результатами работы. Только с начала 2020 года бригады выезжали на вызовы 71 370 раз, из них 12 782 раза — к детям. Ежедневно на смене работают 40-42 бригады, за сутки они выполняют от 550 до 700 вызовов.

- К больным с острым инфарктом миокарда бригады «скорой» выезжали 258 раз, к пациентам с инсультом — 704, на ДТП — 242 раза и уже 368 раз — к пациентам с подозрением на Covid-19, - конкретизирует главный врач станции Николай Родионов.

На пяти подстанциях скорой медицинской помощи, расположенных в Томске, работают 714 сотрудников, в том числе 430 медработников и 192 водителя.

- Работа на «скорой» требует не только высокого профессионализма, умения быстро ориентироваться и принимать решения, но и особых человеческих качеств — самоотверженности и неравнодушия, — рассказал о своих коллегах Николай Родионов.

ИСТОЧНИК KP.RU