Объемы строительных работ выросли в первом квартале в Томской области

29 Апр 2020 2020-04-29T05:00:29+03:00

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Как сообщает Томскстат, в I квартале 2020 года в области наблюдался рост объема строительных работ. По предварительным данным, он составил 11 млрд рублей и увеличился по сравнению с аналогичным периодом 2019 года на 7,1%.

В том числе, активнее прошлогоднего строилось жилье: всего за три месяца в Томской области его введено 50,6 тыс. кв. метров, а за вычетом домов, построенных на земельных участках, предназначенных для ведения садоводства, – 47,5 тыс. Это на 17,5% больше, чем за аналогичный период 2019 года. Почти 70% объемов приходится на долю индивидуального жилищного строительства: населением построено 32,8 тыс. «квадратов» (на 1,3% больше чем в I квартале 2019 года). Предприятия возвели 14,7 тыс. кв. метров жилья (больше прошлогоднего в 1,8 раза).

Ввод жилья в городах и поселках городского типа составил 21,1 тыс. кв. метров. Наибольший объем жилищного строительства приходится на Томск, где введено 18,2 тыс. «квадратов» (на 35,6% больше по сравнению с прошлым годом). В сельской местности построено 29,5 тыс. кв. метров жилья, из них населением – 21,5 тыс. Здесь в лидерах Томский район с 21,3 тыс. «квадратами». Отмечен рост ввода жилья в 9 муниципальных образованиях Томской области, преимущественно в Александровском, Кожевниковском, Первомайском, Тегульдетском и Шегарском районах.

Помимо этого, в I квартале строители ввели в действие социальные объекты – клуб в Каргасокском районе на 72 места и комплексную спортплощадку в городе Кедровом площадью 540 кв. метров. Также сданы в эксплуатацию производственные объекты, в частности, помещения для крупного рогатого скота на 700 мест (фермы в Кожевниковском и Шегарском районах) и 16 нефтяных скважин эксплуатационного бурения в Александровском, Каргасокском и Парабельском районах.

ИСТОЧНИК KP.RU