Коронавирус в Томске, последние новости на 29 апреля 2020 года: число пациентов с COVID-19 в регионе достигло 81

28 Апр 2020 2020-04-28T21:00:18+03:00

С учетом вахтовиков, вернувшихся из Республики Алтай, в Томской области 83 случая заболевания COVID-19 Фото: из открытых источников

Мы собрали последние новости о ситуации с коронавирусом в Томской области на 29 апреля 2020 года

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На сегодня, 29 апреля, в Томской области зафиксировано 81 случай COVID-19. Из них пять – вчера. В одном случае источник заболевания не установлен, ведется эпидемиологическое расследование, остальные – контактные с ранее заболевшими.

В медико-санитарную часть № 2 Томска госпитализированы двое пациентов, оба входят в группу риска по возрасту (старше 60 лет), имеют сопутствующие хронические заболевания, у одного из них диагностирована пневмония. Еще один заболевший с признаками ОРВИ находится на лечении в больнице № 3. Двое под наблюдением врачей дома, симптомов не имеют.

Четверо выздоровевших – это жители района области, где очаг заболевания был установлен ранее. Трое их них находились на самоизоляции по месту жительства, один выписан из МСЧ № 2 Томска. Из районного «очага» на лечении остаются двое, оба в стационарах Томска, один подключен к аппарату ИВЛ.

Заместитель руководителя регионального оперативного штаба, вице-губернатор по социальной политике Иван Деев отметил, что эпидемиологи установили источники инфицирования двух из трех случаев, зарегистрированных ранее.

- Оба заболевших принимали участие в похоронных процессиях, в том числе за пределами региона. Сейчас устанавливается их круг общения и контактов, через который продолжится распространение инфекции, - сообщил Иван Деев.

В обсерваторе на 14-дневном карантине находятся 62 человека, заболевших нет.

За сутки в Томской области взято на исследование 877 ПЦР-тестов, всего с начала тестирования проведено 15 281 исследований.

В Томской области зарегистрирован 81 случай заболевания коронавирусом: 66 находятся на лечении, 15 человек выздоровели.

ИСТОЧНИК KP.RU