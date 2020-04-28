Губернатор Томской области потребовал немедленно восстановить подачу горячей воды в дома томичей
Губернатор Томской области Сергей Жвачкин потребовал от мэра Томска и руководства компании «Томск-РТС» на период действия режима самоизоляции остановить ремонтную кампанию, связанную с отключением горячей воды в жилых домах областного центра. Она должна стартовать в конце апреля.
Губернатор Сергей Жвачкин отметил, что томичи почти месяц живут в непростом режиме самоизоляции и усугублять его никто не имеет права.
– Я понимаю интересы энергетиков и чиновников, заинтересованных провести ремонтные работы как можно быстрее. Но для этого вы выбрали самое плохое время, – отметил глава региона – Нужно думать о людях. Требую немедленно восстановить подачу горячей воды и пересмотреть подписанные графики ремонта!
ИСТОЧНИК KP.RU