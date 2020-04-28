2020-04-28T13:19:31+03:00
Недвижимость

Губернатор Томской области потребовал немедленно восстановить подачу горячей воды в дома томичей

Глава региона обратился к мэру Томска и руководству «Томск-РТС» с требованием прекратить соответствующую ремонтную кампанию
ИГОРЬ ТЮРИН
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Губернатор считает, что ремонт сетей горячего водоснабжения нужно отложить!Губернатор считает, что ремонт сетей горячего водоснабжения нужно отложить!Фото: из открытых источников
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Губернатор Томской области Сергей Жвачкин потребовал от мэра Томска и руководства компании «Томск-РТС» на период действия режима самоизоляции остановить ремонтную кампанию, связанную с отключением горячей воды в жилых домах областного центра. Она должна стартовать в конце апреля.

Губернатор Сергей Жвачкин отметил, что томичи почти месяц живут в непростом режиме самоизоляции и усугублять его никто не имеет права.

– Я понимаю интересы энергетиков и чиновников, заинтересованных провести ремонтные работы как можно быстрее. Но для этого вы выбрали самое плохое время, – отметил глава региона – Нужно думать о людях. Требую немедленно восстановить подачу горячей воды и пересмотреть подписанные графики ремонта!

ИСТОЧНИК KP.RU

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