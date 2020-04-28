2020-04-28T12:53:31+03:00
Коронавирус Covid-19

В оперштбе рассказали подробности о заразившихся COVID-19 томичах

Два томича заразились коронавирусом на похоронах
Елена Реутова
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Большинство томичей переносят COVID-19 бессимптомноБольшинство томичей переносят COVID-19 бессимптомноФото: из открытых источников
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За последние два дня в Томской области выявлено 14 заболевших COVID-19. Большинство из них - контактные с ранее заболевшими. По нескольким заразившимся ведется эпидемиологическое расследование.

Так, сегодня заместитель руководителя оперштаба Иван Деев рассказал о том, где заразились двое из трех томичей, у которых вирус был выявлен вчера, а источник заражения не обнаружен.

- Оба заболевших принимали участие в похоронных процессиях, в том числе за пределами региона. Сейчас устанавливается их круг общения и контактов, через который продолжится распространение инфекции, - он.

На данный момент в Томской области зарегистрирован 81 случай заболевания коронавирусом: 66 находятся на лечении, 15 человек выздоровели.

ИСТОЧНИК KP.RU

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