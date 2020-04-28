Режим самоизоляции в Томской области становится строже
Региональный оперативный штаб по противодействию распространению коронавирусной инфекции проинформировал население о ряде принятых решений по изменению режима самоизоляции в Томской области.
Для предприятий и организаций Томской области, принявших решение о возобновлении деятельности при условии соблюдения санитарно-эпидемиологических норм, изменяется порядок регистрации на сайте работа.томск.рф. С 30 апреля эта регистрация носит не рекомендательный, а обязательный характер. Вводится единый образец справки для сотрудников действующих организаций.
Решением регионального оперативного штаба все без исключения жители Томской области, прибывающие из-за границы, теперь направляются для прохождения 14-дневной самоизоляции в обсерватор. Домашний режим самоизоляции для них не предусмотрен.
Обязательная двухнедельная самоизоляция также вводится для всех прибывающих на работу в вахтовые поселки предприятий нефтегазовой сферы.
ИСТОЧНИК KP.RU