Режим самоизоляции в Томской области становится строже

28 Апр 2020 2020-04-28T12:08:01+03:00

Если количество заболевших растет, то карантинные меры надо ужесточать! Фото: из открытых источников

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Региональный оперативный штаб по противодействию распространению коронавирусной инфекции проинформировал население о ряде принятых решений по изменению режима самоизоляции в Томской области.

Для предприятий и организаций Томской области, принявших решение о возобновлении деятельности при условии соблюдения санитарно-эпидемиологических норм, изменяется порядок регистрации на сайте работа.томск.рф. С 30 апреля эта регистрация носит не рекомендательный, а обязательный характер. Вводится единый образец справки для сотрудников действующих организаций.

Решением регионального оперативного штаба все без исключения жители Томской области, прибывающие из-за границы, теперь направляются для прохождения 14-дневной самоизоляции в обсерватор. Домашний режим самоизоляции для них не предусмотрен.

Обязательная двухнедельная самоизоляция также вводится для всех прибывающих на работу в вахтовые поселки предприятий нефтегазовой сферы.

ИСТОЧНИК KP.RU