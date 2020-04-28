Новые бесплатные курсы для томичей 50+ проводятся в онлайн-формате

28 Апр 2020 2020-04-28T11:06:04+03:00

Девиз времени - учиться, учиться и еще раз учиться! До самого конца Фото: из открытых источников

Изменить размер текста: A A

Томский госуниверситет перепрофилировал бесплатные курсы по стандартам WorldSkills для людей старше 50 лет – теперь они проводятся в дистанционном формате. Кроме того, в связи с большим запросом на дополнительное образование была открыта новая группа по направлению «Организация работы с заказами на экскурсионное обслуживание», набор в нее будет идти еще неделю.

Центр WorldSkills ТГУ – единственный в Томске вузовский центр, который осуществляет подготовку по стандартам международного движения WorldSkills. Цель этого движения – повышение востребованности профессионального образования, ориентированного на реальные запросы работодателей.

Союз WorldSkills в связи с эпидемиологической ситуацией принял решение перевести в дистанционный формат все курсы, которые возможно. На сегодняшний день в ТГУ на онлайн перешло обучение графическому дизайну и организации экскурсионных услуг. Демонстрационный экзамен и небольшое число критически важных занятий по этим направлениям будут проведены позже, когда позволит обстановка.

ИСТОЧНИК KP.RU