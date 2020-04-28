Томские политехники разработали для медиков улучшенные средства индивидуальной защиты

28 Апр 2020 2020-04-28T10:09:31+03:00

Разработки политехников помогут медикам в борьбе с коронавирусом. Фото: из открытых источников

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Специалисты ТПУ улучшили конструкцию защитных очков и экранов, которые медики используют при работе с пациентами. – сообщила во вторник пресс-служба вуза.

Над проектом работала команда из представителей Инженерной школы неразрушающего контроля и безопасности, Исследовательской школы химических и биомедицинских технологий, Инженерной школы новых производственных технологий.

Ученые использовали готовые схемы индивидуальных средств защиты: первые экземпляры были напечатаны без изменений с помощью аддитивных технологий и переданы сотрудникам СибГМУ. Тестирование выявило ряд серьезных недостатков, устранением которых и занялись политехники.

-Во-первых, доступные схемы защитных очков предназначены для печати жестким, негнущимся пластиком. Это неудобно для продолжительной носки. Во-вторых, нужны разные размеры, в-третьих, были проблемы с прилеганием очков к лицу. Все эти нюансы мы постарались учесть после полученных замечаний. Мы изменили конструкцию, отработали технологию печати из мягкого пластика, сделали два типа размеров, сейчас готовим третий. Так что полученный дизайн защитных очков уникален», — говорит один из разработчиков, и.о. руководителя отделения электронной инженерии Павел Баранов.

Кроме того, в ТПУ усовершенствовали конструкцию защитных экранов из ПЭТ-пластика с ободками, напечатанными на 3D-принтере, и мягких защитных масок с HEPA-фильтрами.

- Например, врачи сказали нам, что круглая форма экрана вызывает искажения и блики, и мы постарались минимизировать эту проблему. Возможно, конструкция будет дорабатываться и дальше,— отмечает участник проекта, профессор Исследовательской школы химических и биомедицинских технологий Константин Бразовский.

Разработчики также расширили размерный ряд защитных масок, добились уменьшения количества дефектов на поверхности, адаптировали схемы под использование отечественного пластика. Кроме того, решения ученых ТПУ существенно удешевили изделия. Себестоимость одной маски, экрана, очков составляет порядка 260-300 рублей, а при масштабировании производства они могут быть еще дешевле.

-Мы готовы разработать прототип, описать технологию, поделиться конструкторскими решениями, вводными файлами, корректировками и передать все промышленному партнеру, имеющему подходящие производственные мощности, — говорят разработчики.

ИСТОЧНИК KP.RU