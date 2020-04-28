В Лагерном саду Томска завершается восстановление здание Штаба поста N1

28 Апр 2020 2020-04-28T09:18:49+03:00

В Штабе ПостаN1 сейчас занимается около 800 школьников Фото: из открытых источников

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Здание Штаба Поста N1 было построено в 1969 году, более 20 лет назад оно было признано аварийным и не использовалось. В 2019 году, после завершения основных работ по реконструкции мемориального комплекса на верхней террасе Лагерного сада, было принято решение привлечь внебюджетные средства и обновить к 75-летию Победы здание штаба, где тренируются и собираются юные участники Вахты Памяти.

- В ноябре 2019 года к работам приступил подрядчик – компания «Томскремстройпроект». На объекте были выполнены ремонтные работы, но и заменены коммуникации, электрика, с сантехника, установлена автономная система отопления и охранно-пожарная сигнализация.- сообщает пресс-служба мэрии Томска.

В обновленном здании, площадью около 700 кв.м., теперь есть все необходимое для занятий «Поста №1» - большой зал, помещения для хранения, раздевалки, туалет, медицинский кабинет. Также строители заасфальтировали прилегающую к зданию территорию. В скором времени рядом будет оборудована спортивная площадка.

В ближайшее время для штаба Поста № 1 будет закуплена новая мебель, компьютерная техника, помимо этого «постовцам» сшили 54 комплекта новой формы.

Напомним, в настоящее время в штабе Поста №1 занимаются около 800 томских школьников. С учетом появившихся дополнительных площадей число ребят можно будет увеличить до 1200.

За годы существования «Поста № 1» в Томске , начиная с 1979 года, в его рядах побывали более 40 000 детей. .

ИСТОЧНИК KP.RU