В Лагерном саду Томска завершается восстановление здание Штаба поста N1
Здание Штаба Поста N1 было построено в 1969 году, более 20 лет назад оно было признано аварийным и не использовалось. В 2019 году, после завершения основных работ по реконструкции мемориального комплекса на верхней террасе Лагерного сада, было принято решение привлечь внебюджетные средства и обновить к 75-летию Победы здание штаба, где тренируются и собираются юные участники Вахты Памяти.
- В ноябре 2019 года к работам приступил подрядчик – компания «Томскремстройпроект». На объекте были выполнены ремонтные работы, но и заменены коммуникации, электрика, с сантехника, установлена автономная система отопления и охранно-пожарная сигнализация.- сообщает пресс-служба мэрии Томска.
В обновленном здании, площадью около 700 кв.м., теперь есть все необходимое для занятий «Поста №1» - большой зал, помещения для хранения, раздевалки, туалет, медицинский кабинет. Также строители заасфальтировали прилегающую к зданию территорию. В скором времени рядом будет оборудована спортивная площадка.
В ближайшее время для штаба Поста № 1 будет закуплена новая мебель, компьютерная техника, помимо этого «постовцам» сшили 54 комплекта новой формы.
Напомним, в настоящее время в штабе Поста №1 занимаются около 800 томских школьников. С учетом появившихся дополнительных площадей число ребят можно будет увеличить до 1200.
За годы существования «Поста № 1» в Томске , начиная с 1979 года, в его рядах побывали более 40 000 детей. .
ИСТОЧНИК KP.RU