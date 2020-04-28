2020-04-28T08:46:04+03:00
Коронавирус Covid-19

48 северчан, вернувшихся из-за рубежа и российских регионов, находятся под наблюдением врачей

Местной вирусологической лабораторией выполнено свыше 700 исследований на COVID-19
Алиса Селезнева
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В Северске нет подтвержденных случаев COVID-19В Северске нет подтвержденных случаев COVID-19Фото: из открытых источников
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По состоянию на утро 27.04.2020 у граждан, проживающих на территории ЗАТО Северск и работающих в организациях, обслуживаемых ФМБА России, случаев заражения новой коронавирусной инфекцией не обнаружено. Об этом сообщила во вторник,28 апреля, пресс-служба межрегионального управления N81 ФМБА России.

- Под медицинским наблюдением находятся 37 человек, вернувшихся на территорию ЗАТО Северск из стран, где регистрируется заболеваемость новой коронавирусной инфекцией, а также из регионов России с неблагополучной эпидемиологической ситуацией. Также под наблюдением находятся 11 человек, контактировавших с заболевшими в других регионах. Четверо человек были размещены в обсерваторе. – говорится в сообщении.

Отмечается, что с медицинского наблюдения уже снято 585 человек, вернувшихся в закрытый город в период пандемии. В общей сложности, вирусологической лабораторией ФГБУЗ ЦГиЭ №81 ФМБА России выполнено 715 исследований на COVID-19.

Также сообщается, что все медицинские организации, расположенные на территории ЗАТО Северск, подведомственной ФМБА России, полностью обеспечены необходимыми кадрами, лекарственными препаратами, оборудованием и средствами защиты.

ИСТОЧНИК KP.RU

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