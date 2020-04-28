Томские прокуроры пресекли торговлю поддельными паспортами на двух сайтах
По результатам мониторинга сети Интернет, Верхнекетской районной прокуратурой были выявлены два сайта, содержавших информацию о возможности приобретения за плату поддельных документов, удостоверяющих личность гражданина, в том числе паспорта гражданина Российской Федерации.
- Закон запрещает распространение информации, направленной на пропаганду совершения деяний, наказуемых в уголовном либо административном порядке. При этом подделка официального документа, предоставляющего права или освобождающего от обязанностей, а также сбыт такого документа образуют состав преступления, предусмотренного ч.2 ст.327 УК РФ. В этой связи прокуратура района направила в суд административное исковое заявление с требованием признать размещенную на указанных интернет-сайтах информацию запрещенной к распространению на территории Российской Федерации. –говорится в сообщении на сайте областной прокуратуры.
Прокурорский иск судом был удовлетворен, доступ к интернет-страницам в настоящее время ограничен.
ИСТОЧНИК KP.RU