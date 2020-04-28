Томские прокуроры пресекли торговлю поддельными паспортами на двух сайтах

28 Апр 2020 2020-04-28T08:30:49+03:00

Предложения о продаже поддельных документов в Интернете встречаются нередко. Фото: из открытых источников

Доступ к страницам, где предлагались «фальшивки», ограничен по решению суда

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По результатам мониторинга сети Интернет, Верхнекетской районной прокуратурой были выявлены два сайта, содержавших информацию о возможности приобретения за плату поддельных документов, удостоверяющих личность гражданина, в том числе паспорта гражданина Российской Федерации.

- Закон запрещает распространение информации, направленной на пропаганду совершения деяний, наказуемых в уголовном либо административном порядке. При этом подделка официального документа, предоставляющего права или освобождающего от обязанностей, а также сбыт такого документа образуют состав преступления, предусмотренного ч.2 ст.327 УК РФ. В этой связи прокуратура района направила в суд административное исковое заявление с требованием признать размещенную на указанных интернет-сайтах информацию запрещенной к распространению на территории Российской Федерации. –говорится в сообщении на сайте областной прокуратуры.

Прокурорский иск судом был удовлетворен, доступ к интернет-страницам в настоящее время ограничен.

ИСТОЧНИК KP.RU