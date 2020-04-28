Почти пять тысяч томских семей получают ежемесячные выплаты на первенцев

28 Апр 2020 2020-04-28T07:55:17+03:00

Пособие на первенца-существенная поддержка для тысяч томских семей. Фото: из открытых источников

Размер пособия в текущем году составляет в регионе 12 177 рублей

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В Томской области ежемесячную выплату на первого ребенка в размере 12 177 рублей получает 4 861 семья, в их числе 2 445 семей, которым пособие назначено в этом году. - сообщила во вторник, 28 апреля, пресс-служба региональной администрации.

На предоставление выплат из федерального бюджета в 2020 году направлено более 165 млн рублей.

- Семьи ежегодно должны подтверждать право на получение этой выплаты. Но в условиях режима самоизоляции правительством России принято решение до 1 октября продлить выплату автоматически. В течение апреля в регионе выплата продлена 720 семьям- рассказала начальник департамента социальной защиты населения Томской области Марина Киняйкина,

Оформить пособие можно через портал Госуслуг или по предварительной записи в центрах социальной поддержки населения по месту жительства.

Ежемесячное пособие на первого ребенка назначается со дня его рождения, если обратиться за ним в течение первых 6 месяцев, если позже — со дня обращения. Для оформления выплаты потребуется паспорт, свидетельство о рождении ребенка, документы, подтверждающие доходы семьи за 12 месяцев, и реквизиты банковского счета.

Напомним, право на получение ежемесячной денежной выплаты имеют семьи, в которых после 1 января 2018 года родился или был усыновлен первый ребенок, и среднедушевой доход семьи не превышает двукратной величины прожиточного минимума. Выплата назначается до достижения ребенком трех лет. Данная мера социальной поддержки предусмотрена национальным проектом «Демография».

ИСТОЧНИК KP.RU