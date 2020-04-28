2020-04-28T07:55:17+03:00
Общество

Почти пять тысяч томских семей получают ежемесячные выплаты на первенцев

Размер пособия в текущем году составляет в регионе 12 177 рублей
Алиса Селезнева
Поделиться:
Пособие на первенца-существенная поддержка для тысяч томских семей.Пособие на первенца-существенная поддержка для тысяч томских семей.Фото: из открытых источников
Изменить размер текста:

В Томской области ежемесячную выплату на первого ребенка в размере 12 177 рублей получает 4 861 семья, в их числе 2 445 семей, которым пособие назначено в этом году. - сообщила во вторник, 28 апреля, пресс-служба региональной администрации.

На предоставление выплат из федерального бюджета в 2020 году направлено более 165 млн рублей.

- Семьи ежегодно должны подтверждать право на получение этой выплаты. Но в условиях режима самоизоляции правительством России принято решение до 1 октября продлить выплату автоматически. В течение апреля в регионе выплата продлена 720 семьям- рассказала начальник департамента социальной защиты населения Томской области Марина Киняйкина,

Оформить пособие можно через портал Госуслуг или по предварительной записи в центрах социальной поддержки населения по месту жительства.

Ежемесячное пособие на первого ребенка назначается со дня его рождения, если обратиться за ним в течение первых 6 месяцев, если позже — со дня обращения. Для оформления выплаты потребуется паспорт, свидетельство о рождении ребенка, документы, подтверждающие доходы семьи за 12 месяцев, и реквизиты банковского счета.

Напомним, право на получение ежемесячной денежной выплаты имеют семьи, в которых после 1 января 2018 года родился или был усыновлен первый ребенок, и среднедушевой доход семьи не превышает двукратной величины прожиточного минимума. Выплата назначается до достижения ребенком трех лет. Данная мера социальной поддержки предусмотрена национальным проектом «Демография».

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Почти пять тысяч томских семей получают ежемесячные выплаты на первенцев
720 тыс. рублей похитили мошенники с банковских карт томича
Движение по двум улицам Томска ограничат
Несмотря на расстояние, остаемся вместе
Горячая линия по коронавирусной инфекции в Томской области приняла почти 60 тысяч звонков
Дома в Кировском и Советском районах Томска остались без воды из-за аварии
Более 53 миллионов рублей взыскали приставы Томской области с неплательщиков алиментов
Нарушителей запрета на охоту оштрафовали в Томской области
Иван Деев: «Покидая Томскую область, граждане нарушают режим самоизоляции»
Коронавирус в Томске, последние новости на 28 апреля 2020 года: число пациентов с COVID-19 в регионе достигло 76
График отключения горячей воды стал доступен томичам на сайте мэрии
В Томске на 40 процентов увеличилось количество мусора в период самоизоляции
Коронавирус в Томске: более 65% томичей с COVID-19 не имеют симптомов
В Томске маршрутные автобусы больше не ходят на кладбища из-за самоизоляции
За разведение огня в Томской области оштрафованы 88 человек
В Томской области хозяйства приступили к посадке овощей
Томскстат подвел итоги жилищного строительства за первый квартал 2020 года
В Томске проводится шахматный турнир в честь 75-летия Победы
Студенты Томского аграрного колледжа победили во всероссийском конкурсе
Коронавирус в Томске: стало известно о 9 новых случаях заражения COVID-19
«ТомскРТС» начинает ремонтную кампанию на тепловых сетях города
Жители 4 муниципалитетов Томской области выбрали объекты благоустройства на будущий год
При покупке билета на поезд томичи теперь обязаны указывать контактные данные
Томичка лишилась 700 тыс. рублей, дважды поверив мошенникам
Томичей приглашают почтить память героев войны участием во флешмобе #ДНКПобеды
Томский госуниверситет вошел в топ-5 российских вузов по количеству онлайн-курсов
При столкновении грузовика и легковушки в Томской области пострадали четыре человека
Благотворительный фонд им. Алёны Петровой объявил срочный сбор для маленькой томички