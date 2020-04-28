720 тыс. рублей похитили мошенники с банковских карт томича

28 Апр 2020 2020-04-28T07:33:04+03:00

Интернет-мошенники придумывают все более изощренные схемы обмана. Фото: из открытых источников

Они убедили мужчину, что его сбережениям угрожают «хакерские» атаки

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В дежурную часть УМВД России по Томской области поступило заявление о хищении денежных средств, принадлежащих томичу, 1974 года рождения.

- По предварительным данным, потерпевшему на сотовый телефон поступил звонок с номера «+7495…», в ходе которого неизвестный представился сотрудником банка и пояснил, что была совершена «хакерская атака» и с банковской карты мужчины пытались снять денежные средства. В ходе разговора злоумышленник выяснил, услугами каких банков пользуется потерпевший, и сообщил, что будет производиться блокировка данных карт. Чтобы избежать блокировки, томичу предложили продиктовать коды , пришедшие в смс-сообщениях. Потерпевший назвал более 13 кодов. После чего обнаружил списание 720 000 рублей со своих счетов .- сообщает пресс-служба УМВД по Томской области

По данному факту следственным подразделением возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

Сотрудники полиции обращают внимание граждан на необходимость быть бдительными, проинформировать родственников и знакомых о данном способе мошенничества. В случае поступления подобного смс-сообщения или телефонного звонка необходимо обратиться в ближайший пункт полиции или по телефону 02 (102 – с мобильного).

УМВД России по Томской области рекомендует не отвечать звонки, поступающие с номеров, начинающихся на +7495…..или +7499….

Если «работник банка» по телефону просит сообщить номер банковской карты, код на обратной стороне карты, смс-пароли и коды, поступившие на телефон, – не верьте, это мошенники! Помните, сотрудники банков никогда не просят предоставить данные сведения.

ИСТОЧНИК KP.RU