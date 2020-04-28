Движение по двум улицам Томска ограничат

28 Апр 2020 2020-04-28T07:15:13+03:00

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С 9 часов 28 апреля до 20 часов 13 мая движение автомобилей будет временно ограничено на участке ул. Амурской от ул. Смирнова до ул. Кутузов. Здесь бригады «Томскводоканала» выполнят работы по прокладке трубопровода и устройству водопроводных колодцев в рамках строительства сетей водоснабжения.

Также с 9 часов 28 апреля до 24 часов 3 мая движение транспорта ограничат по ул. Савиных от пр. Ленина до ул. Карпова. На этом участке специалисты АО «ТомскРТС» организуют работы по замене изношенного участка тепловой сети и восстановлению строительной части тепловой камеры на тепломагистрали № 4.

Горожан просят заранее выбирать для движения другие пути.

ИСТОЧНИК KP.RU