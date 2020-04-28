Несмотря на расстояние, остаемся вместе

28 Апр 2020 2020-04-28T06:46:08+03:00

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Поскольку завод «Балтика» в Новосибирске — системообразующие предприятие — наряду с другими производственными компаниями он поддерживает круглосуточный технологический процесс. Чтобы защитить своих сотрудников на рабочем месте, «Балтика» ввела дополнительные меры безопасности на заводе и в торговых точках. Не стал исключением и завод компании в Новосибирске.

Каждый рабочий день в филиале «Балтика-Новосибирск» начинается с проверки самочувствия каждого работника завода. Сотрудники в одноразовых медицинских масках обрабатывают руки санитайзером, диспенсеры с которым установлены на входе и во всех цехах, и проходят контроль температуры тела. Для минимизации риска заражения работники с повышенной температурой возвращаются домой следить за своим дальнейшим состоянием, так как это является одним из симптомов вируса COVID-19.

Елена Криволапова, директор филиала «Балтика-Новосибирск»: «”Балтика” относится к предприятиям пищевой промышленности, поэтому мы продолжаем работу. Еще в марте все сотрудники, которые могут выполнять свои должностные обязанности удаленно, начали работать из дома. Компания предоставляет для этого необходимую технику и корпоративную сотовую связь. Сотрудники, которые остаются на технологических процессах и каждый день выходят на работу, в обязательном порядке обеспечены средствами индивидуальной защиты — масками, перчатками и антисептиком, а также рекомендациями о том, как минимизировать риски в данной ситуации».

На протяжении всего рабочего дня сотрудники проводят замеры температуры, меняют маски и обрабатывают руки дезинфицирующими средствами. Для предотвращения распространения вирусных заболеваний на заводе изменили график уборки помещений общего пользования, теперь специальная обработка проводится здесь каждые 2 часа

Денис Сапрыкин, специалист по продвижению продукции в Новосибирске: Я каждый день объезжаю десятки магазинов практически во всех районах нашего города. Моя задача — контролировать размещение товара и информации о нем. Но распространение новой коронавирусной инфекции накладывает на эту работу особый отпечаток. Я передвигаюсь в маске, меняю ее максимум раз в два часа, протираю антисептиком кисти рук, руль и ручки служебного автомобиля, дверей, торгового оборудования. В торговых точках предметом внимания становятся не только фирменные стеллажи и холодильники «Балтики»: я настаиваю на том, чтобы рядом с ними были средства для обработки и защиты рук покупателей, чтобы все продавцы и кассиры носили маски и перчатки. Сегодня от этого зависит здоровье каждого из нас, поэтому нельзя ограничиваться только узкокорпоративными задачами. Считаю важным на личном примере показать выполнение этих требований — минимизация рисков идет на пользу всем».

Балтика -Новосибирск ввела дополнительные меры безопасности для сотрудников во время эпидемии коронавируса

ИСТОЧНИК KP.RU