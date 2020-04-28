Горячая линия по коронавирусной инфекции в Томской области приняла почти 60 тысяч звонков

28 Апр 2020 2020-04-28T06:36:51+03:00

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На круглосуточную горячую линию департамента здравоохранения Томской области за полтора месяца поступило 58 594 звонка.

- В основном жители интересуются порядком работы медучреждений, задают вопросы о соблюдении режима самоизоляции, спрашивают, какие документы необходимо иметь при передвижении по городу, области и выезде за пределы региона, - рассказывает директор регионального центра медицинской и фармацевтической информации Светлана Малахова,- 2 842 обращения мы передали в медицинские учреждения и управление Роспотребнадзора по Томской области для оперативного решения вопросов и оказания медицинской помощи, 498 переадресовали в управление МВД по Томской области,

Также на горячую линию продолжают обращаться жители региона, вернувшиеся из Москвы и Санкт-Петербурга, а также из-за рубежа, чтобы оставить контактную информацию и уточнить правила соблюдения самоизоляции.

Еще 708 звонков были переадресованы на горячие линии других исполнительных органов государственной власти Томской области. Им жители городов и районов задают вопросы, касающиеся трудовых отношений, дополнительных социальных выплат, работы транспорта, продления инвалидности, полиса ОМС.

Звонки принимаются по телефонам (3822) 516-616, 8-800-350-8850.

ИСТОЧНИК KP.RU