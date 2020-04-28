Дома в Кировском и Советском районах Томска остались без воды из-за аварии

28 Апр 2020 2020-04-28T06:18:07+03:00

Аварию устранят к 23.00 Фото: из открытых источников

В "Томсководоканале" сообщают, что холодное водоснабжение будет отсутствовать до 23.00

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Из-за аварии на водопроводной линии диаметром 700 миллиметров в районе переулка Западного без холодного водоснабжения остались жители более 50 улиц в областном центре.

По предварительным оценкам "Томскводоканала" водоснабжение по приведенным адресам будет восстановлено к 23.00 вторника, 28 апреля:

- Ул. Алтайская, 8/3, 10, 20, 24, 46а, 80, 120/1, 126, 128, 132;

- Ул. Сибирская;

- Ул. Набережной реки Ушайки, 18а, 18б, 22, 24;

- Пер. Нахановича, 4, 4а;

- Пер. Плеханова, 10, 26а, 28, 30, 30/1, 32, 34, 36, 36а, 38;

- Ул. Рузского;

- Пер. Юрточный, 26, 28, 30, 32, 34, 27, 29, 33;

- Ул. Некрасова - кроме дома № 61;

- Ул. Аэродромная;

- Пер. Жуковского;

- Ул. Олега Кошевого, 4, 10; 14, 16, 20, 22, 28, 30, 36/1, 40, 42, 44а, 44б, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 19а, 29, 35, 39, 41, 55;

- Ул. Челюскинцев;

- Ул. Украинская;

- Пер. Украинский;

- Ул. Восточная;

- Ул. Маяковского;

- Ул. Достоевского;

- Ул. Дальняя;

- Пер. Дальний;

- Ул. Ярославская;

- Пер. Ярославский;

- Пер. Казахский;

- Ул. Источная, 2, 2а, 6, 10, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15в, 15, 17, 53;

- Ул. Тверская, 18;

- Ул. Петропавловская, 4, 7;

- Казанский 1-й переулок;

- Казанский 2-й переулок;

- Казанский 3-й переулок;

- Пер. Мирный;

- Ул. Льва Толстого, 2, 4, 6, 24, 26, 30, 36, 38, 38 стр.5, 38в, 38г, 38б, 38/4, 1а, 1б, 3, 9, 15, 27, 33, 35, 41, 47;

- Ул. Сергея Вицмана;

- Ул. Трифонова, 8, 10, 10а, 18, 20, 22;

- Ул. Аркадия Иванова, 49;

- Ул. Эуштинская, 3, 3а, 5, 7, 9, 6, 8;

- Ул. Максима Горького, 2, 2а, 4, 6, 8, 22, 22/1, 24, 26, 64, 66, 15а, 17;

- Пер. Базарный, 6, 12;

- Ул. Дамбовая, 36;

- Пер. Западный;

- Пер. Луговой, 6, 12, 12а, 1г, 1б;

- Ул. Гоголя, 8, 8 стр.1, 8 стр.2, 10, 12, 12/1, 3, 7, 7а, 9, 11, 13;

- Ул. Степана Разина, 2, 4, 10, 14, 14а, 14в, 3, 19;

- Пер. Овражный;

- Ул. Лебедева, 8;

- Пр. Комсомольский, 10, 12, 14, 14а, 18, 20, 37;

- Пр. Ленина, 54а, 54б, 60/1, 72;

- Ул. Учебная, 1/1, 3/1, 5а, 5, 7, 7/1;

- Ул. Татарская, 1, 1а, 3;

- Московский тракт, 2/7, 4, 4б, 6а, 6/1, 6/3, 8, 8б, 62, 11а, 11б, 19/1 (все строения), 19/2, 109б;

- Ул. Алексея Беленца, 2, 2а, 6, 8, 3, 5, 7, 9/1, 11, 11/1;

- Пер. Безымянный, 3;

- Ул. Жуковского - с № 1 по № 37 по нечетной стороне, с № 2 по № 44 по четной стороне.

ООО «Томскводоканал» приносит извинения за доставленные неудобства.

ИСТОЧНИК KP.RU