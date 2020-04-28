2020-04-28T06:01:13+03:00
Общество

Более 53 миллионов рублей взыскали приставы Томской области с неплательщиков алиментов

23 должника с начала года приговорены к реальным срокам
Елена Реутова
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Судебные приставы ведут активную работу по взысканию задолженности по алиментамСудебные приставы ведут активную работу по взысканию задолженности по алиментамФото: из открытых источников
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В первом квартале 2020 года в УФССП России по Томской области на исполнении находилось почти 12,5 тысяч исполнительных производств о взыскании алиментов, из них почти 2 тысячи возбуждено в этом году.

Для взыскания к должникам применяется комплекс мер. Так, в результате временного ограничения выезда за границу судебными приставами-исполнителями за три месяца 2020 г. Взыскано 520 тыс. рублей.

Благодаря применению к должникам ограничения специального права в виде управления транспортными средствами погашена задолженность по алиментам в размере более 7 млн рублей. 28 томичей были официально трудоустроены: денежные средства на содержание детей теперь ежемесячно удерживаются из заработной платы.

Продолжается практика применения ст. 5.35.1 КоАП РФ (Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей) и привлечения к уголовной ответственности по ст. 157 УК РФ за дальнейшее игнорирование обязательств. В 2020 году дела об административных правонарушениях возбуждены в отношении 352 должников. Примерно треть из них приняли меры к погашению долга: граждане оплачивают задолженность полностью или частично, а также трудоустраиваются, становятся на учет в Центр занятости населения.

В 2020 году уголовные дела по ст. 157 УК РФ возбуждены в отношении 281 должника, уклоняющегося от уплаты алиментов. По результатам рассмотрения в суде, в основном, назначены исправительные работы сроком от 4 до 8 месяцев, но ряд граждан понесли более строгое наказание. В первом квартале 2020г 36 человек приговорены к лишению свободы условно и 23 – к реальному сроку.

В результате комплекса мер, применяемых судебными приставами, включая обращение взыскания на доходы должников, установление запретов на регистрацию автотранспорта и недвижимости, аресты имущества и др. в 2020 году на содержание детей взыскано более 53 млн рублей, что на 10 млн рублей больше, чем в 1 квартале 2019 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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