Нарушителей запрета на охоту оштрафовали в Томской области

28 Апр 2020 2020-04-28T05:36:06+03:00

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Сотрудники департамент охотничьего и рыбного хозяйства Томской области, регионального УМВД, Россгвардии и охотпользователи провели 58 рейдов по контролю за соблюдением законодательства в сфере охоты и режима самоизоляции. В рамках одного из рейдов в Бакчарском районе на реке Икса была выявлена группа охотников с гладкоствольными охотничьими ружьями и незаконно добытой дичью. У нарушителей изъято четыре единицы оружия, им предъявлены штрафы и иск за ущерб на сумму 43,8 тыс. рублей.

Оружие передано в РОВД Бакчарского района, материалы направлены в мировой суд. Нарушителям грозит лишение охотничьего билета и права ношения оружия на два года.

Напомним, что весенняя охота на пернатую дичь в 2020 году в условиях пандемии COVID-2019 на территории региона запрещена. Выезд в лес с оружием расценивается как осуществление охоты в запретный период. Административный протокол будет составлен даже в том случае, если оружие находится в автомобиле зачехленным и не заряженным.

Нарушителям грозит лишение права охоты сроком до 2 лет, аннулирование охотничьего билета и изъятие всего имеющегося охотничьего оружия.

ИСТОЧНИК KP.RU