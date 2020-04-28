2020-04-28T05:08:57+03:00
Коронавирус Covid-19

Иван Деев: «Покидая Томскую область, граждане нарушают режим самоизоляции»

Заместитель губернатора объяснил причину введения запрета на въезд и выезд из региона
Елена Реутова
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Граждане должны объяснить сотрудникам полиции причину, по которой они покидают регионГраждане должны объяснить сотрудникам полиции причину, по которой они покидают регионФото: из открытых источников
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В соответствии с распоряжением администрации Томской области в регионе действует режим самоизоляции. Он означает, что жители региона обязаны оставаться дома, за исключением нескольких случаев: обращение за медицинской помощью, перемещение к месту работы и обратно (если работа официально не приостановлена и не осуществляется в дистанционном режиме), посещение ближайших к дому или работе магазинов или аптек, выгул домашних животных не далее 200 метров от дома, вынос мусора до ближайшей контейнерной площадки.

- Обращаю внимание, что эти правила действуют для всех, в том числе для тех, кто собрался поехать в другой регион. Человек, который покидает Томскую область, априори нарушает эти правила поведения. Это оформляется протоколом и за такое нарушение грозит штраф в соответствии с КоАП (от 1 до 30 тысяч рублей). То же самое касается тех, кто въезжает в наш регион, поскольку пересекая границу, они начинают передвигаться и жить по тем правилам, которые приняты на территории Томской области, - пояснил заместитель руководителя оперштаба Иван Деев.

Временные посты ДПС работают на въезде в регион со стороны поселка Алаево, на трассе ТомскМариинск, Томск – Новосибирск (через Кожевниковский район) и Стрежевой - Нижневартовск. При остановке транспорта водители и пассажиры должны предъявить документы, удостоверяющие личность и подтвердить необходимость поездки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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