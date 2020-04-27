Коронавирус в Томске, последние новости на 28 апреля 2020 года: число пациентов с COVID-19 в регионе достигло 76

27 Апр 2020 2020-04-27T21:00:27+03:00

С учетом вахтовиков, вернувшихся из Республики Алтай, в Томской области 78 случаев заболевания COVID-19 Фото: из открытых источников

Мы собрали последние новости о ситуации с коронавирусом в Томской области на 28 апреля 2020 года

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На сегодня, 28 апреля, в Томской области зафиксировано 76 случаев COVID-19. Из них девять – вчера. Все заболевшие из областного центра, шестеро – «контактые» с ранее заболевшими, причины заражения троих выясняют эпидемиологи.

Пять человек госпитализированы в стационары: трое – в респираторный госпиталь медико-санитарной части № 2 Томска, двое – в инфекционное отделение больницы № 3. Тяжелых случаев нет, у заболевших признаки ОРВИ. Еще четыре человека на самоизоляции, симптомов заболевания у них нет.

В обсерваторе на 14-дневном карантине находятся 62 человека, заболевших среди них нет.

За сутки в Томской области взято на исследование 570 ПЦР-тестов, всего с начала тестирования проведено более 14 400 исследований.

ИСТОЧНИК KP.RU