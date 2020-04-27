2020-04-27T13:22:57+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Томске: более 65% томичей с COVID-19 не имеют симптомов

Власти просят жителей региона соблюдать режим самоизоляции
Елена Реутова
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Высокий процент бессимптомных случаев течения COVID-19 приводит к высокому риску зараженияВысокий процент бессимптомных случаев течения COVID-19 приводит к высокому риску зараженияФото: из открытых источников
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Сегодня стало известно о девяти новых случаях заражения коронавирусной инфекцией в Томске. Четверо из них не имеют симптомов и находятся дома.

Как рассказал заместитель руководителя оперштаба Иван Деев, бессимптомное течение COVID-19 имеют более 65 % томичей.

- Анализы всех случаев заражения, которые выявлены в Томской области, показали, что у нас 65,7% тех, кто имеет COVID-19 вообще не имеет симптомов. В среднем по России этот показатель на уровне 60%, – отметил он, и также пояснил, - Люди часто задают вопросы: опасно ли ходить в магазин, поликлинику, есть ли заболевшие в том или ином районе города. Данный показатель показывает, что ко всем местам скопления мы должны относиться одинаково серьезно, поскольку риск инфицирования существует.

На сегодня шестеро из числа вновь выявленных девяти случаев COVID-19 - «контактные» с ранее заболевшими, причины заражения троих выясняют эпидемиологи.

За сутки в Томской области взято на исследование 570 ПЦР-тестов, всего с начала тестирования проведено более 14 400 исследований.

ИСТОЧНИК KP.RU

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