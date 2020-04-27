2020-04-27T10:37:02+03:00
Недвижимость

«ТомскРТС» начинает ремонтную кампанию на тепловых сетях города

Раннее завершение отопительного сезона скорректировало график ремонта
Антонина Ленская
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От качества ремонта зависит надежная работа теплотрасс во время будущего отопительного сезона.От качества ремонта зависит надежная работа теплотрасс во время будущего отопительного сезона.Фото: из открытых источников
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Во вторник, 28 апреля, АО «ТомскРТС» приступит к гидравлическим испытаниям на трех участках тепломагистралей № 7 и 7а в Томске. В связи с ранним завершением отопительного сезона компания скорректировала график ремонта тепловых сетей города.

На время проведения ремонтных работ горячее водоснабжение будет приостановлено в домах, запитанных от этих участков теплосетей. В частности, под отключение попадают дома на улицах Октябрьская, Гоголя, Шишкова, Заливная, Загорная, Лермонтова, Средне-Кирпичная, Мамонтова, Бакунина, Михаила Попова, Яковлева, Алтайская, Петропавловская, Хабаровская, Свердлова, Обруб, Белая, а также Рабочая, Витимская, Ракетная, Тяговая, Ново-Деповская, Научная, Ползунова, Вилюйская, Мичурина, Чехословацкая и прилегающих переулках.

Завершить работы на этих участках планируется к 18 мая, после чего горячее водоснабжение абонентов будет восстановлено в полном объеме. Правда, только при условии готовности жилого фонда к приему ресурса, уточняет пресс-служба компании.

– За это время специалисты «ТомскРТС» проведут гидравлические испытания трубопроводов и в случае выявления дефектов устранят их. Данные участки являются ветхими, поэтому от качества ремонта зависит надежная работа этих теплотрасс во время отопительного сезона. Просим жителей с пониманием отнестись к важности этих технических мероприятий, ведь от них зависит комфорт в домах, – заявил заместитель генерального директора, главный инженер АО «ТомскРТС» Владимир Бондарюк.

Всего за время ремонтного сезона планируется отремонтировать более 600 километров теплосетей и около 200 объектов теплосетевого хозяйства – перекачивающих насосных станций, центральных тепловых и контрольно-распределительных пунктов. Более девяти километров теплосетей будут капитально отремонтированы и реконструированы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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