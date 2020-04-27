2020-04-27T09:58:45+03:00
Общество

Жители 4 муниципалитетов Томской области выбрали объекты благоустройства на будущий год

По итогам народного голосования преобразятся к лучшему скверы, пляжи, детские площадки
Алиса Селезнева
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Жители сами выбирают какой из объектов будет благоустроен в рамках нацпроектаЖители сами выбирают какой из объектов будет благоустроен в рамках нацпроектаФото: из открытых источников
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В Асиновском, Колпашевском и Кожевниковском районах Томской области, а также в городе Стрежевом завершилось рейтинговое голосование по выбору объектов благоустройства 2021 года по национальному проекту «Формирование комфортной городской среды». – сообщила в понедельник , 27 апреля, пресс-служба администрации региона.

-В соответствии с результатами народного голосования, в столице Асиновского района в 2021 году будут благоустроены три территории: сквер в микрорайоне Юбилейном, участок ул. Ленина и детская площадка в микрорайоне Сосновка. Участие в голосовании принял 4 781 человек.В Кожевниковском районе половина из принявших участие в голосовании (196 человек) отдали предпочтение обустройству пляжной зоны в районном центре. В Колпашевском районе почти 4 тысячи жителей проголосовали за благоустройство Пристанской площади в Колпашеве. Всего в голосовании приняли участие 7,8 тысячи человек. – говорится в сообщении.

В Стрежевом в 2021 году по нацпроекту благоустроят пять территорий: в 9-м, 4-м, 5-м, 1-и и 2-м микрорайонах города. Всего в голосовании здесь приняли участие 4,2 тысячи жителей.

Ранее с объектом благоустройства определился Томский район, где в 2021 году обустроят культурно-спортивный комплекс в Копылове. В мае рейтинговое голосование пройдет в Томске и ЗАТО Северск.

Напомним, в апреле-мае жители семи муниципалитетов, где проживает больше 20 тыс. человек, выбирают объекты благоустройства 2021 года, которые будут реализованы по проекту «Формирование комфортной городской среды». Всего жителям региона предстоит выбрать 40 объектов благоустройства, из которых 24 - в Томске.

ИСТОЧНИК KP.RU

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